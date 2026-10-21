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Adana Kozan'da piknikte tüfekle vurulan 22 yaşındaki genç kız öldü

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Adana Kozan'da piknikte tüfekle vurulan 22 yaşındaki genç kız öldü Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da piknikte tüfekle vurulan 22 yaşındaki genç kız öldü
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Adana Kozan'da ailesiyle piknik yapan 22 yaşındaki genç kız, iddiaya göre G.F.'nin tüfekli ateşiyle hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheli G.F. sivil jandarma personelince yakalanırken, genç kızın şüpheli hakkında daha önce şikayetçi olduğu iddia edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesi ile piknik yaparken tüfekle vurularak öldürüldü. Genç kızı rahatsız ettiği iddiasıyla hakkında şikayet ve uzaklaştırma kararı bulunduğu öne sürülen şüpheli G.F., kaçmaya çalışırken sivil jandarma personeli tarafından yakalandı.

Olay, Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 01 EBL 37 plakalı otomobille mesire alanına gelen 42 yaşındaki G.F., ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Sevda Dinler'e tüfekle ateş etti. Genç kız ağır yaralanırken olay sırasında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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