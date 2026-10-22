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Adana Kozan'da piknikte tüfekle öldürülen 22 yaşındaki genç kız toprağa verildi

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Adana Kozan'da piknikte tüfekle öldürülen 22 yaşındaki genç kız toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da piknikte tüfekle öldürülen 22 yaşındaki genç kız toprağa verildi
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Adana Kozan'da piknik alanında tüfekle öldürülen 22 yaşındaki genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaçmaya çalışırken sivil jandarma personelince durdurulan 42 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı; uzaklaştırma kararının olay tarihinde yürürlükte olmadığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı mesire alanında tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Sevda Dinler (22), ailesiyle pikniğe gittiği sırada daha önce kendisini rahatsız ettiği ve uzaklaştırma kararı aldığı Ganber F. (42) ile karşılaştı. Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle genç kıza peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Dinler'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Saldırının ardından aracına yönelerek kaçmaya çalışan şüphelinin önünü, mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kızın cenazesi, otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze namazı öncesi konuşan imam, Sevda Dinler'in kendisine, "KPSS'den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım" dediğini aktardı. Genç kız, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, genç kızın şüpheli hakkında aldığı uzaklaştırma kararının olay tarihinde yürürlükte olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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