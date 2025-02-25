YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulamaları: 5 Hükümlü Yakalandı

Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulamaları: 5 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamalarında 5 hükümlü yakalandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, modifiyeli araçlara yönelik de cezalar verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde son 1 haftada yapılan uygulamalarda 5 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 S¸ubat tarihlerinde 37 farklı noktada 304 personelle "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 fis¸ek ele geçirildi. Modifiyeli araçlara yönelik çalışmada 1 araca, 33 motosiklet su"ru"cu"su"ne kural ihlalleri nedeni ile idari para cezası uygulandı. 7 araç ve 4 motosiklet ise trafikten men edildi. Ayrıca hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, kişisel verilerin ele geçirilmesi suçlarından aranan 5 hükümlü de yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rasim'den Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
img

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
img

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Rezil olduk! 'Maymun krizi' Dünya basınında

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.