Adana Kozan'da Güven Uygulaması: Silahlar ve Suçlular Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında 72 farklı noktada 330 polis personelinin katılımıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 1 tabanca, 4 av tüfeği ve 151 fişek ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 59 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken, 10 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 3 farklı dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, "silahla tehdit" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, cezaevine götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ADANA