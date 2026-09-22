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Adana Kozan'da 38 noktadaki denetimde 44 bin 300 kaçak sigara ele geçirildi

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Adana Kozan'da 38 noktadaki denetimde 44 bin 300 kaçak sigara ele geçirildi
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Adana Kozan'da 'Kozan'a Güven' uygulamalarında 38 noktada denetim yapıldı; kaçak tütün operasyonunda 44 bin 300 sigara ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 139 motosiklet sürücüsüne ceza uygulanırken 40 araç ve 18 motosiklet men edildi, 21 araca 298 bin TL ceza kesildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen "Kozan'a Güven" uygulamalarında 38 noktada denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde binlerce kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-21 Eylül tarihleri arasında "Kozan'a Güven" uygulamaları gerçekleştirdi. Kaçak tütün operasyonlarında 3 otomatik tütün basma makinesi, 1 kompresör, 198 kilogram kıyılmış tütün, satışa hazır 44 bin 300 sigara, 3 bin boş sigara kutusu ve 80 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise modifiye nedeniyle 5 araç hakkında işlem yapılırken, çeşitli ihlallerden 139 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 40 araç ve 18 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz kullanımına yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Bu kapsamda 21 araca toplam 298 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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