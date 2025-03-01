Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir cip aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da 3 aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir cipin aydınlatma direğine de çarpması sonucu direk yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 AUT 646 plakalı Volkswagen marka cip, önce ışıkta bekleyen 01 PB 877 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yan yattı.

Bu sırada otomobil ise 01 DIM 92 plakalı Toyota marka cipe arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve Cankur sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi Cankur ekiplerince çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobillerde maddi hasar oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

60 milyon euroya imzayı atıyor! İşin içine Mourinho girdi
img

4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Her yerde aranırken yeni görüntü geldi
img

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.