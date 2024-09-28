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Adana'da Yaya Geçidinde İki Kadın Hayatını Kaybetti

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Adana'da yaya geçidinden geçmeye çalışan iki kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, sürücülere 'öncelik yayanın' uyarısı yaptı.

Adana'da iki günde yaya geçidinden geçmeye çalışan iki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybedince Adana Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "öncelik yayanın" uyarasında bulundu.

Adana'da geçtiğimiz günlerde iki kadın iki gün arayla yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken sürücülerin durmaması sonucu hayatını kaybetti. İlk olayda ölen kadın sürücüye durması için el kaldırmasına rağmen yaya yolunda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu iki üzücü ve kural tanımayan olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyetin sosyal medya hesabından "öncelik yayanın" uyarasında bulundu. Yapılan sosyal medya paylaşımında emniyet şu uyarılarda bulundu:

"Sayın sürücüler; görevli kişi veya trafik ışıkları bulunmayan ancak yatay çizgiler ve trafik levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayınız ! Bu bölgelerde ilk geçiş hakkını yayalara veriniz!" - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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