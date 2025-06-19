Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın

Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
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Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
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Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü. Pilotun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki pilotun kurtarıldığını duyurdu.

Adana'da orman yangınına müdahale eden uçak göle düştü. Düşen uçağın iki pilotu sağ olarak kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

EKİPLERE MESAJ ATTI: BENİ ALIN

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kazaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Adana'nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı'ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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