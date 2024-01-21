Adana'da Uzun Namlulu Piyade Tüfeği ve Çelik Yelek Ele Geçirildi

Adana'da polisin bir eve yaptığı operasyonda uzun namlulu piyade tüfeği ile 2 çelik yelek ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde Hüseyin B.'nin evinde uzun namlulu piyade tüfeği olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan arama çalışmasında uzun namlulu piyade tüfeği, silaha ait 150 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA