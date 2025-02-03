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Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Hükümlü Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 hükümlü yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 287 emniyet personelinin görev aldığı uygulamada çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari ceza uygulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan uygulamada 4 hükümlü yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan uygulamada 30 farklı noktada 287 emniyet personeli görev aldı. Operasyonlar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 101 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 7 araca modifiye işlemi, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 16 araç ve 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 14.13 gram ve 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar neticesinde 4 hükümlü de yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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