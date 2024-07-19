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Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli Tutuklandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda Osman T. ile Zait Y. yakalandı ve 7.38 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığını öne sürülen 2 şüpheli narkotik polisleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın yapıldı. Yapılan operasyonda Osman T. ile Zait Y. yakalandı. Evde yapılan aramada ise 7.38 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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