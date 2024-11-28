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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla bir otomobilde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

Adana'da otomobilde yapılan aramada 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında O.K. (32) ve K.G. (28) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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