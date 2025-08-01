Adana'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Adana'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde taşırken yakalanan F.K., 'içiciyim' diyerek savunma yaptı. Yapılan aramada termos içinde yaklaşık 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da termosuna yaptığı zulada uyuşturucu madde yakalatan şahıs 'içiciyim' dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği F.K.'yi (32) takibe aldı. Söz konusu şüpheli yapılan takip sonucunda yakalandı. Yapılan üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelinin çantasında bulunan termos polisin dikkatini çekti. Termosu detaylı inceleyen polis, zulayı buldu. Zuladan yaklaşık 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen F.K.'nin ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmıyorum, sadece içiyorum" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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