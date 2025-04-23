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Adana'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da, evinde 6 bin 48 adet uyuşturucu hap bulunan Emrah A., 'İçiciyim' savunmasına rağmen tutuklandı. Narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu bulundurduğunu öne sürdü.

Adana'da evindeki valizin içerisinde 6 bin adet uyuşturucu hap yakalatan şüpheli "İçiciyim" savunması yapsa da tutuklanmaktan kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah A.'nın (36) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş şekilde 6 bin 48 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan Emrah A., ifadesinde satıcı olmadığını, uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım amacıyla bulundurduğunu öne sürdü. Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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