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Adana'da Uyuşturucu Hap Baskını: 38 Bin 425 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Hap Baskını: 38 Bin 425 Hap Ele Geçirildi
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Adana Yüreğir'de yapılan polis baskınında 38 bin 425 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında 38 bin 425 uyuşturucu hap ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde bir adreste uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Polis bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis 38 bin 425 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis evdeki iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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