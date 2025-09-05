Adana'da Uyuşturucu Baskınında 700 Hap Ele Geçirildi

Adana'da bir eve yapılan baskında 700 adet uyuşturucu hap, amfetamin ve bonzai ele geçirildi. Evinde uyuşturucu yakalatan şüpheli, "Bana ait değil, evime başkası bırakmış olabilir" derken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.D'in (37) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil evine baskın yaptı. Yapılan baskında evin çeşitli yerlerinde 704 adet uyuşturucu hap, 3 gram amfetamin, 2 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde şüpheli A.D., "Uyuşturucu haplar bana ait değil. Diğer maddeler bana aittir, sadece kullanıcıyım. Ectacsy haplar bana ait değil, evime başkası bırakmış olabilir" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA