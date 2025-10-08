Adana'da Uyuşturucu Bağımlısı Aile Bireylerini Rehin Aldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, aile bireylerini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. İkna çalışmaları sürerken silah sesleri duyuldu.
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişinin aile bireylerini rehin aldığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolundaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılırken bir anda silah sesleri duyuldu.
Polisin ikna etme çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa