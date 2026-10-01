Adana'da uygulamada aranan 66 kişi yakalandı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi

Adana'da uygulamada aranan 66 kişi yakalandı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalanırken, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 298 ekip ve 1.607 personelin katıldığı uygulamada 1 helikopter, 4 drone ve 4 eğitimli dedektör köpek de görev aldı.
"66 aranan şahıs yakalandı"
Uygulama kapsamında 26 bin 531 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 7 bin 580 araç kontrol edilirken, 1 araç trafikten men edildi, 1 çalıntı araç ele geçirildi. Denetimlerde 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.
"Silah ve uyuşturucu ele geçirildi"
Uygulamalarda 11 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ve 155 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 18 fişek, 2 kesici alet, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi.
"Kumar oynatan işyerine işlem"
Denetimlerde 15 umuma açık işyeri kontrol edildi. Kumar oynattığı tespit edilen 1 işyeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 2 şahsa toplam 23 bin 208 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 9 şahsa toplam 15 bin 876 TL idari para cezası kesildi.