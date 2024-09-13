Adana'da umumi tuvalette bağırsak temizleyen 2 kişiye para cezası

Adana'da umumi tuvalette bağırsak temizleyen 2 kişiye 29 bin 234 TL para cezası uygulandı.

Halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı. İhlas Haber Ajansı'nın dün yayına verdiği 'Umumi tuvalette bağırsak temizlediler' haberinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, şahısları tespit ederek 29 bin 234 TL para cezası uyguladı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. - ADANA