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Adana'da umumi tuvalette bağırsak temizleyen 2 kişiye para cezası

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir umumi tuvalette bağırsak temizleyen 2 kişi, halk sağlığını tehlikeye attı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen şahıslara 29 bin 234 TL para cezası uygulandı.

Adana'da umumi tuvalette bağırsak temizleyen 2 kişiye 29 bin 234 TL para cezası uygulandı.

Halk sağlığını hiçe sayan 2 kişi merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o fotoğraf tepki topladı. İhlas Haber Ajansı'nın dün yayına verdiği 'Umumi tuvalette bağırsak temizlediler' haberinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, şahısları tespit ederek 29 bin 234 TL para cezası uyguladı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Tarım adana

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