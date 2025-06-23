Adana'da Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Ahmet Çam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kazada Çam'ın üzerinden başka bir araç geçtiği öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Ahmet Çam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet Çam'a otomobil çarptı. Savrulan Çam'ın üzerinden bu sırada arkadan gelen başka bir araç geçti. Ağır yaralanan genç, önce ilçe devlet hastanesine ardından da Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Çam, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Askerden yeni geldiği öğrenilen Çam'ın cenazesinin Aladağ ilçesinde Küp Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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