Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da ağaçlara çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şahin marka otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ikiye bölünen otomobildeki Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA