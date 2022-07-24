Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 12.30'da merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Yıldırım (18) idaresindeki 01 AIU 374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kapalı iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Yıldırım ve yanındaki kuzeni Serdar Yıldırım'ı (15) gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Kahraman Yıldırım, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, yaralı Serdar Yıldırım'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa