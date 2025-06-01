Adana'da Toplu Taşıma Sürücüsüne Saldırı: İki Kardeş Tutuklandı

Adana'da Toplu Taşıma Sürücüsüne Saldırı: İki Kardeş Tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, güzergah nedeniyle tartıştıkları özel halk otobüsü sürücüsüne taş, sopa ve tabanca ile saldıran iki kardeş tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da iki kardeşin güzergah nedeniyle tartıştığı toplu taşıma sürücüsünü darp edip silahla vurduğu anlar saniye saniye görüntülendi. Yakalanan iki kardeş tutuklandı.

Olay, dün akşam merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında Buruk güzergahında yeni özel halk otobüsü hatta dahil edildi. Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Dün akşam dolmuş sürücüsü Gıyasettin S. (26) ve kardeşi Veysel S. (25), akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsü sürücüsü Oğuz Özdemir'e (26) taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda tabanca da kullanan şüpheliler, şoförü sopa ve yumruklarla darbetti. Gruptakilerden bir kişi de otomobille şoförü ezmeye çalıştı. Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşla kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler kaçtı.

Darbedilen sürücü hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmada iki kardeşi yakaladı. Yakalanan iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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