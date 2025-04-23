Adana'da Tır Sulama Kanalına Düştü, 2 Kişi Kurtarıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan tır, sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
Adana'da tır sulama kanalına düştü, 2 kişi kurtarıldı
ADANA - Adana'da kontrolde çıkan tır sulama kanalına düşerken araç içerisinde bulunan 2 kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında meydana geldi. Kontrolden çıkan asfalt yüklü tır sulama kanalı içerisine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa