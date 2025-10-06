Adana'da Ticari Araçların Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.D. (33) yönetimindeki 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (33) idaresindeki 34 BHL 471 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile 34 BHL 471 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Alkan (30) ve H.A. (19) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılardan Ramazan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılar M.A. ve H.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan M.S.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA