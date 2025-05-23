Adana'da Telefon Tamircisinde Batarya Patladı

Adana'da Telefon Tamircisinde Batarya Patladı
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Adana'da Telefon Tamircisinde Batarya Patladı
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Adana'da bir telefon tamircisinde cep telefonu bataryasının patlaması anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, teknik serviste telefon tamiri sırasında meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı.

Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada

ADANA - Adana'da telefon tamircisinde cep telefonu batarya kaynaklı bomba gibi patlayıp yanmaya başladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Beledievleri Mahallesindeki bir telefon teknik servisinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs telefonu arızalanınca teknik servise getirdi. Teknik elaman telefonu tamir ederken cep telefonu birden patladı. Daha sonrada yanmaya başladı. Teknik servis elemanı patlama sesiyle önce korktu. Ardından ise yanan telefonu eliyle aşağı attı. Bu panik anları saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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