Adana'da Telefon Kavgası: Boğaz Sıkarak Telefon İstedi

Adana'da, bir kişinin arkadaşının boğazını sıkarak "telefonu vereceksin" diye bağırması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kavga merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahısta onu yakalayıp bulvarda yere yatırıp boğazını sıkarak. "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı. Bu ilginç kavga yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kavgayı ise taksici aracından inerek önledi. - ADANA