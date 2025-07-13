Adana'da Telefon Kavgası: Boğaz Sıkarak Telefon İstedi

Adana'da Telefon Kavgası: Boğaz Sıkarak Telefon İstedi
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, arkadaşının boğazını sıkarak telefonunu vermesini istedi. İlgili anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı ve taksici kavgayı sonlandırdı.

Adana'da, bir kişinin arkadaşının boğazını sıkarak "telefonu vereceksin" diye bağırması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kavga merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahısta onu yakalayıp bulvarda yere yatırıp boğazını sıkarak. "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı. Bu ilginç kavga yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kavgayı ise taksici aracından inerek önledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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