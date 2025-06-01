Adana'da Tekneden Düşen Genç Adam 5 Gün Sonra Bulundu

Adana'da Tekneden Düşen Genç Adam 5 Gün Sonra Bulundu
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle açılan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz, tuvalet ihtiyacı için suya düşerek kayboldu. 5 gün süren arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu.

Adana'da tekneden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen 1 çocuk babası genç adamın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu.

Olay, 28 Mayıs'ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emirhan Gürbüz (24), eşi Aysu ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı.

Bir çocuk babası olan Emirhan Gürbüz 5'üncü günün sabahında Sualtına Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 1 buçuk kilometre açıkta 23 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Eşinden gelen acı haber alan Aysu Gürbüz ise "Götürün beni ona" diyerek sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Gürbüz'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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