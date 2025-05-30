Adana'da Tekneden Düşen Emirhan Gürbüz İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da tekneden düşüp kaybolan Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları 2'nci günde devam ediyor. Genç adamın eşi ve aile bireyleri de bekleyişini sürdürüyor.

Olay, 28 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), eşi Aysu Gürbüz (24) ve kuzenlerinin de yer aldığı biri çocuk 5 kişi tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Emirhan, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 5 kişiyi kurtardı. Ancak düşen genç adama ulaşılamadı.

"İkinci günde arama çalışmaları sürüyor"

Dün yapılan aramalarda bir sonuç alanamadı. Bugün ise sabah erken saatlerden itibaren Emirhan'ı arama çalışmalarına tekrar başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arma Kurtarma (SAK) ve AFAD ekiplerinin katılımıyla 19 araç, 2 bot, 2 dron ile 17 dalgıçla çalışma yapıldığı bildirildi.

Emirhan'ın eşi Aysu ve diğer aile fertleri ise 2 gündür bölgede arama çalışmalarını takip ediyor. Ekiplerin gün boyu arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - ADANA