Adana'da Tekne Kazası: Genç Gölde Kayboldu

Adana'da Tekne Kazası: Genç Gölde Kayboldu
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle açılan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz, şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek suya düştü. Sualtı polisleri kaybolan genci aramak için yeniden çalışmalara başladı.

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte tekneyle göle açılan genç rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek suya düşmüştü, sualtı polisleri gencin arama çalışmalarına günün ilk ışığıyla birlikte tekrardan başladı. Kaybolan gencin yakınları ise gölün kıyısına gelerek beklemeye başladı.

Olay, 28 Nisan günü saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), biri çocuk toplam 5 kişiyle birlikte tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Gürbüz, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Ancak Emirhan Gürbüz'e ulaşılamadı. Sualtı polisleri havanın karanlık olması ve suyun görüş açısının olması sebebiyle arama çalışmalarını sonlandırmıştı.

Sabah ilk saatlerinde sualtı ekiplerine bağlı Kurbağa Adamlar ve Gemi Adamlar gölde arama faaliyetlerine tekrardan başladı. Gürbüz'ün yakınları ise gölün kıyısına gelerek beklemeye başladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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