Adana'da Tatlıcı Dükkanında İş Arkadaşıyla Tartışan Adam Cinayet-S intihar Etti

Adana'da bir tatlıcı dükkanında çalışan Rıdvan Sebuktekin, tartıştığı iş arkadaşı Sultan Erdoğan'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

ADANA'da tatlıcı dükkanında çalışan Rıdvan Sebuktekin (29), tartıştığı iş arkadaşı Sultan Erdoğan'ı (27) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Rıdvan Sebuktekin ile Sultan Erdoğan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sebuktekin, belinden çıkardığı tabancayla Erdoğan'a ateş etti. Sebuktekin daha sonra namluyu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sebuktekin ve Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.