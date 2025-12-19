Ceza yiyen sürücüler tepki göserdi: 'Haftada 3 gün ceza yiyoruz'

Adana'da trafik uygulaması sırasında para cezası uygulanan sürücüler, "Haftada en az 3 kez ceza yiyoruz, haksız yere ceza yiyoruz, alkollü olmadığım halde ceza yedim" diyerek tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı. 5 Ocak Meydanında da uygulama yapan polisler 92 araç kontrol etti, 55 sürücüye para cezası uyguladı. Denetimlerde en fazla ceza, emniyet kemeri takmama ve gereksiz yere korna çalma gerekçesiyle kesildi. Denetimlerin ardından özellikle dolmuş şoförlerinden tepkiler yükseldi. Uygulamaların adaletsiz yapıldığını iddia eden sürücüler, cezaların keyfi şekilde kesildiğini öne sürdü.

Şoförlerden Osman Delioğlu, "Dolmuşlardan başka araçlara ceza yazılmıyor. Çarşıda park eden araçlara önce bakın. Haftada en az üç defa ceza yazıyorlar" dedi.

"Sadece cezayla bu iş bitmez"

Sürücülerden Burhan Özsoy ise, "Uygulamaları pek sağlıklı görmüyorum. Trafiğin hali ortada önce buna çözüm bulalım. Uygulamaların artması güzel ancak sistemsiz olursa olmaz. Sadece cezayla bu iş bitmez. Önemli olan çözüm bulmak. Ceza yazıyorlar, sonuçta her taraftan bindirme var" diye konuştu.

En dikkat çeken mağduriyet iddiası ise bölgeye yaya olarak gelen pazarcı esnafı Mesut Altınufak geldi. Altınufak, "Ehliyetime el konuldu. 0.56 promil alkol çıktığı söylendi. Yarım saat içinde hastaneye gittim, yapılan ölçümde alkol 0 çıktı. Buna rağmen ceza kesildi" diye konuştu.

Mahkeme sürecinin yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirten Altınufak, "Mahkeme sonuçlanmadığı için mağdur durumdayım. Alkol kullanmadığım halde 9 bin 267 lira ceza yazıldı. Pazarcı esnafıyım, ehliyetim alındığı için 2 aydır çalışamıyorum" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Ceza yazılan bir başka sürücü ise sinirini basın mensuplarından çıkartarak, trafik polislerine, "Ben size bir şey söylemiyorum siz görevinizi yapıyorsunuz. Bunlar niye çekiyor. Biz maymunluk mu yapıyoruz" diyerek tepki gösterdi. - ADANA