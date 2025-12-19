Haberler

Ceza yiyen sürücüler tepki göserdi: "Haftada 3 gün ceza yiyoruz"

Ceza yiyen sürücüler tepki göserdi: 'Haftada 3 gün ceza yiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde haksız yere ceza kesildiğini düşünen sürücüler, uygulamaların adaletsiz olduğunu belirtti. Özellikle dolmuş şoförleri, sık sık ceza yazıldığını ve bu durumun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Adana'da trafik uygulaması sırasında para cezası uygulanan sürücüler, "Haftada en az 3 kez ceza yiyoruz, haksız yere ceza yiyoruz, alkollü olmadığım halde ceza yedim" diyerek tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı. 5 Ocak Meydanında da uygulama yapan polisler 92 araç kontrol etti, 55 sürücüye para cezası uyguladı. Denetimlerde en fazla ceza, emniyet kemeri takmama ve gereksiz yere korna çalma gerekçesiyle kesildi. Denetimlerin ardından özellikle dolmuş şoförlerinden tepkiler yükseldi. Uygulamaların adaletsiz yapıldığını iddia eden sürücüler, cezaların keyfi şekilde kesildiğini öne sürdü.

Şoförlerden Osman Delioğlu, "Dolmuşlardan başka araçlara ceza yazılmıyor. Çarşıda park eden araçlara önce bakın. Haftada en az üç defa ceza yazıyorlar" dedi.

"Sadece cezayla bu iş bitmez"

Sürücülerden Burhan Özsoy ise, "Uygulamaları pek sağlıklı görmüyorum. Trafiğin hali ortada önce buna çözüm bulalım. Uygulamaların artması güzel ancak sistemsiz olursa olmaz. Sadece cezayla bu iş bitmez. Önemli olan çözüm bulmak. Ceza yazıyorlar, sonuçta her taraftan bindirme var" diye konuştu.

En dikkat çeken mağduriyet iddiası ise bölgeye yaya olarak gelen pazarcı esnafı Mesut Altınufak geldi. Altınufak, "Ehliyetime el konuldu. 0.56 promil alkol çıktığı söylendi. Yarım saat içinde hastaneye gittim, yapılan ölçümde alkol 0 çıktı. Buna rağmen ceza kesildi" diye konuştu.

Mahkeme sürecinin yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirten Altınufak, "Mahkeme sonuçlanmadığı için mağdur durumdayım. Alkol kullanmadığım halde 9 bin 267 lira ceza yazıldı. Pazarcı esnafıyım, ehliyetim alındığı için 2 aydır çalışamıyorum" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Ceza yazılan bir başka sürücü ise sinirini basın mensuplarından çıkartarak, trafik polislerine, "Ben size bir şey söylemiyorum siz görevinizi yapıyorsunuz. Bunlar niye çekiyor. Biz maymunluk mu yapıyoruz" diyerek tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

Konserde patronuyla yakalanan yönetici ilk kez konuştu: Taciz bitmedi
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title