Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında sürüklenen bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ADANA'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Kadının kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında sulama kanalında kadın cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, cesedi kıyıya çıkardı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.