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Adana'da Suç Oranlarında İyileşme: Vali Köşger Açıklamalarda Bulundu

Adana'da Suç Oranlarında İyileşme: Vali Köşger Açıklamalarda Bulundu
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2024 yılında kişilere karşı işlenen en önemli suçlarda rakamlarda iyileşme görüldüğünü belirterek, bazı suçların azaldığını, bazı suçların ise minimal artış gösterdiğini açıkladı. Ruhsatsız silah ele geçirme sayısında da düşüş yaşandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "2024 yılında genel itibariyle kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta rakamlarda iyileşme var" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2024 yılı suç oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Köşger, "Adana'da tüm birimlerimiz tam bir uyum içerisinde. Bütün kurumlarımız elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösteriyor. Bu uyumlu çalışmanın sonuçlarını tüm yılın değerlendirmesine yansıdığını görüyoruz" dedi.

"Bazı suçlar arttı, bazı suçlar düştü"

Vali Köşger, şöyle devam etti:

"2023 yılında 162 cinsel saldırı suçu işlenirken 2024 yılında 177 suç işlendi. Cinsel taciz suçu ise 186'dan 182'ye düştü. Cinsel saldırıda minimal bir artış var, bu dikkatimizden kaçmamıştır. Mesela kasten öldürme önem verdiğimiz suçlardan birisidir. 2023 yılında 114 vaka mevcutken 2024 yılında bu sayıda 81'e düşmüş durumda. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu ise 116'dan 119'a çıktı. Kişilerin huzurunu bozma 935'Ten 2024 yılında 840'lara düştü. Çocuk istismarı suçu ise 2023 yılında 530 iken 2024 yılında 526'ya düştü. Konut dokunulmazlığı ihlali ise 2023 yılında 147 iken, 2024'Te 130'a düştü. Hakaret suçları bin 585'den 2024 yılında bin 385'e düştü. Tehdit suçu ise 5 bin 832'den 6 bin 381'e yükseldi. Kasten yaralama suçun 7 bin 583'ten, 7 bin 360'a düştü. Yani bir iki suçta minimal artışlar var. Genel itibariyle kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta 1 yıl itibariyle rakamlarda iyileşme var. Tehdit suçlarında yüzde 98 aydınlatma mevcut. Evden hırsızlıkta suçu 2023 yılında bin 330 iken 2024 yılında 730'a düştü, yarı yarıya azalma var. İş yerinden hırsızlıkta 872'den 489'a düştü, yine burada da yarı yarıya azalma var. Oto hırsızlığı 133'ten 71'e düştü. Otodan hırsızlık suçu ise 725'ten 448'e düştü. Motosiklet hırsızlığı bin 440'tan, 704'e düştü. Kapkaç suçu ise 37'den 22'ye düştü. Yağma, gasp dediğimiz suç ise 524'ten 492'ye düştü. Burada da yüzde yüz aydınlatma var. Yankesicilik 58'den 40'a düşerken dolandırıcılık suçu 961'den 854'e düştü. Mala karşı işlenen suçlarda da yüzde 50'ye yakın düşmeler var. Genel rakamlar da bu şekilde."

"2024'de Adana'da 4 bin 281 ruhsatsız silah ele geçirildi"

Köşger, ruhsatsız silah yakalatanların artık tutuklandığını belirterek, "2023 yılında 5 bin 43 ruhsatsız silah ele geçirilirken 459 şüpheli tutuklanmıştı. 2024 yılında ise aldığımız tedbirler neticesinde insanların ruhsatsız silahla sokaklarda dolaşmasının azaldığını bir göstergesi olarak silah yakalama 4 bin 281'e düşerken tutuklama 937 oldu" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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