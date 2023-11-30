Adana'da sokak ortasında tabancayla vurulan kişi çorba içerken yakalandı

Adana'da bir kişinin tartıştığı kişiyi sokak ortasında tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın şüphelisi çorba içerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde Mehmet Z. (45), sokak ortasında Serkan P. (40) ile tartışmaya başladı. Mehmet Z. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak Serkan P.'yi ayağından vurdu. Ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Serkan P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorba içerken yakalandı

Cinayet Şube Büro Amirliğine bağlı polisler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kaçabileceği kaçış güzergahını belirledi. Şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bir çorbacıda çorba içtiği sırada cinayet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA