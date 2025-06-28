Adana'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Adana'da bir arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Karaaslan, başından ve boynundan aldığı yaralarla hayatını kaybetti. Kavgada 4 kişi de bacaklarından yaralandı.

Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından vurularak yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tabancalarla ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, bu gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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