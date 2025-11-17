Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Adana'da otoyolda seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeyi aradı ve yangın ekiplerince söndürüldü.
Adana'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, otoyoldan Adana yönüne seyreden bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa