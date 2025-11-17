Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adana'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyoldan Adana yönüne seyreden bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. - ADANA