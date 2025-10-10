Haberler

Adana'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde hareket halindeki bir kamyonet motor kısmından alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede hareket halindeki kamyonet birden motor kısmından alev aldı. Sürücü hemen kamyoneti durdurup aşağı inerek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak kamyonetin motor ve sürücü kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
