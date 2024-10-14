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Adana'da Sevgilisini Vurup İntihar Eden Adamın Dehşet Verici Olayı

Adana'da Sevgilisini Vurup İntihar Eden Adamın Dehşet Verici Olayı
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Adana'da, Emre Naynal isimli bir kişi sevgilisi Ayşegül Sefer'i tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay, Seyhan Baraj Gölü kıyısında gerçekleşti ve çiftin cesetleri park halindeki araçta bulundu.

ADANA'da Emre Naynal (37), park halindeki otomobilde sevgilisi Ayşegül Sefer'i (40) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Naynal, sevgilisi Ayşegül Sefer ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurup, aynı silahla intihar etti.

Bugün öğle saatlerinde park halindeki araçtan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin cesediyle karşılaştı. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Yapılan incelemenin ardından Naynal ile Sefer'in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Nuri PİR-Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Baraj Gölü Politika Cinayet 3-sayfa Adana Suç

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