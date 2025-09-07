Haberler

Adana'da Sahte Polisler, Yaşlı Vatandaşı Dolandırdı

Adana'da Sahte Polisler, Yaşlı Vatandaşı Dolandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ tehdidiyle 693 bin lira para ve 600 bin liralık altınını alan 5 dolandırıcıdan 2'si tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde telefonla aradıkları şahsa kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ tehdidiyle 693 bin lira parasını ve 600 bin liralık altınını aldıktan sonra jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pozantı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 68 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayan şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. Vatandaşa FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyleyip korkutarak, ondan evdeki para ve altınları istedi. Korkan vatandaş ise 693 bin lira para ve 600 bin lira değerenideki altınları eve gelen sahte polislere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine Adana İl Jandarma ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden T.M.Y. ve Y.E.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarfından tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.