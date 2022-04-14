Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon - Haberler

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Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon

Adana'da bir evde 500 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'da bir evde 500 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesinde oturan M.E. isimli şahsın evinde sahte içki bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden ikametinde arama yapıldı. Arama neticesinde 500 litre sahte içki ile birlikte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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