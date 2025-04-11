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Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü

Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir portakal bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabanca ile vurulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde Ramazan A. ve Mehmet Kutlu (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Ramazan A., Mehmet Kutlu'ya defalarca tabanca ile ateş açtı. Kutlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan A. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kutlu'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kutlu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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