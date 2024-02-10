Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan kişiler yakalandı
Adana'da bir köprüye Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
Adana'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.