Adana'da Pastaneye El Bombası Atıldı

Adana'da Pastaneye El Bombası Atıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir genç, pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı. Olayda büyük paniğe neden olurken, genç kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Adana'da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılması büyük paniğe neden oldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sırasında pastanede bulunanlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Kısa sürede yakalanan Ö.G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
