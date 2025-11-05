Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu
Adana'da bir kafe çalışanı, kendisinden para isteyen akrabasını pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olayın ardından kaçan şüpheli, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
- Adana'nın Seyhan ilçesinde Ş.S., akrabası A.K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu.
- Şüpheli Ş.S. polis tarafından gözaltına alındı.
- Aynı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı ve 4 kişi tutuklanmıştı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Mavi Bulvar üzerinde yer alan bir kafede çalışan Ş.S.'nin yanına gelen akrabası A.K, para istedi.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Ş.S. para vermek istemeyince iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 51 yaşındaki Ş.S., 41 yaşındaki A.K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRİ HASTANEYE, DİĞERİ KARAKOLA
Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
EL BOMBASI ATILMIŞ
Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan silahlı kavganın el bombası olayıyla ilgisi olmadığı öğrenildi.