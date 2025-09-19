Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi otoyol kenarındaki havalimanı çıkışında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını görenler 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki yangına müdahale ettiği bildirildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa