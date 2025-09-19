Haberler

Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Çıktı

Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otoyol kenarında otluk alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi otoyol kenarındaki havalimanı çıkışında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını görenler 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki yangına müdahale ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.