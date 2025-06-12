Adana'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 37 yaşındaki kadın sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerinde yaralıya ilk müdahale yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kozan'dan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi istikametine seyir halinde olan Gül Nihal Ayaz (37) idaresindeki 01 RN 620 plakalı otomobil, 02 KU 244 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Ela E. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Cankur, AKOM ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırarak tedavi altına alındı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ın cenazesi yapılan inceleme sonrasında hastane morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili srouşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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