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Adana'da otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın sonucunda iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Adana'da otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otomobil yedek parça dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından iş yerindeki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Seyhan adana Olay Adana 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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