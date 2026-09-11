Haberler

Adana’da otomobil takla attı: 6 yaralı

Adana’da otomobil takla attı: 6 yaralı
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Feke ilçesine bağlı İnderesi Mahallesi'nden meydana geldi. Kozan istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Y. ile birlikte D.T., F.A., İ.A., D.T. ve F.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta taciz edildi, eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 3 gol var

Dolmabahçe'de 3 gol var! Neler oluyor neler
Balıkesir'de CHP'den kopan isimler Başkan Akın'ı eleştirince AK Parti'nin diline düştü

Düne kadar aynı saftaydılar! Karşı karşıya gelince alay konusu oldular
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok

Yıllar sonra katıldıkları ligde tarih yazıyorlar! Onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli

Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı

Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

Barış Alper yine kriz çıkardı