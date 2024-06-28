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Otobüs duraklarına "Sapık" ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın

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Adana'da otobüs duraklarına "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır" yazılı ilan asıldı. Görenleri hayrete düşüren ilan, bir yandan da endişelendirdi.

Adana'da toplu taşıma araçlarına binmek için otobüs duraklarına gelene vatandaşlar durağa asılan ilanı görünce neye uğradığını şaşırdı. "Sapık" olduğu iddia edilen bir kişinin fotoğrafının yer aldığı ilanda görenlerin polise haber vermesi istendi.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRDI, SAPIKTIR"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır" yazılı ilan asıldı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Otobüs duraklarına 'Sapık' ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın

"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Otobüs duraklarına 'Sapık' ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın

Otobüs duraklarına 'Sapık' ilanı astılar: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı, görenler polisi arasın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Di:

Devlet nerde çocuğumuzu sokağa salamiyoruz başka hangi ülkede var böyle şey Afrika da bile çocuklar özgür yazık yazık

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yanıtYanıtla
Güven önemlş:

ezbere olmamalı bu işler, suçu sabit mi, mahkeme kararı mı var.

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Savaş Esentürk:

O resimleri duraklara reklam tabelalarına asan kişinin böyle bir şey hakkı yok karşıdaki adam mahkemenin yolunu tutsa haklı çıkar Çünkü karşı taraf reklam tabelalarına adamın yüzünü asarak kişisel verileri gizlilik kanununa suç işlemiş oluyor mahkeme her türlü bu resmi atan kişiye cezayı yazar hakim der ki Madem bir şikayetin var gelirsin bana bildirirsin der kanunsuz iş yapılıyor ülkede

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yanıtYanıtla
BAHAR CANDAN DEĞİL:

hahdhcgdchghdsc valla mı.. yeni mi fark ettin bunu. ülkede kanun olmadığı için herkes kendi kendine çözmeye çalışıyor ya başına bir şey gelirse. kanunmuş ahhvazahxaghsxfshaxsha

yanıt0
yanıt0
Serkan Aygun:

Bunu asan kişiye ceza verilmeli sen kimsin hakimmisin

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ismail salkım:

Nereye gidelim nasıl yaşayalım bilemedik ki böyle giderse ya haps ya mezara gidecek her yer tehlike ya öldürecez ya olecez

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